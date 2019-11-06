أكدت روسيا أن إيران لم تخالف الاتفاق النووي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأعلن التلفزيون الإيراني، صباح اليوم، أن طهران بدأت تشغيل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو لتسريع تخصيب اليورانيوم.

وكانت إيران أعلنت الاثنين، أنها دشنت مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتسريع تخصيب اليورانيوم، في تقليص جديد لالتزامها بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة، خصمها اللدود، منه.

وقلصت إيران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق مع القوى العالمية منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها والتي قيدت صادراتها النفطية.