أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة بالبرلمان، على أن آخر موعد لتسلم تقارير اللجان النوعية حول البيان، هو 20 نوفمبر الجاري، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي، وعرضه على هيئة مكتب المجلس قبل عرضه على الجلسة العامة.

أشار الشريف، خلال أول اجتماع للجنة اليوم الأربعاء، إن كل رئيس لجنة يتولى مع أعضاء لجنته دراسة ما يخص اللجنة في بيان رئيس الوزراء وعرض وجهة نظره في الاجتماع المقبل المقرر 20 نوفمبر الجاري، بحضور رؤساء اللجان لوضع الرؤية النهائية للتقريروتشكيل لجنة مصغرة لصياغة التقرير النهائي.

وشدد على ضرورة توازن التقرير وأن يتناول الإيجابيات والسلبيات في بيان الحكومة، مضيفا:" نحن في تعاون مشترك مع كل مؤسسات الدولة من أجل بناء مصر خاصة أننا في منطقة تموج بالفتن ونسعى أن نصل بمصر لبر الأمان"، لافتا إلى أن هناك إيجابيات للحكومة ومشروعات قومية لا ينكرها أحد، فمصر تبنى من جديد والعالم ينظر للقيادة المصرية بكل الاحترام والتقدير لما تقوم به في مصر بكل حكمة.