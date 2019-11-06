أوضحت شركة "BMW" المصنع الألماني العالمي للسيارات الفارهة، عبر مقطع فيديو نشرته من خلال قناتها الرسمية على "يوتيوب، كيفية اتصال الهاتف المحمول بالسيارة والتحكم بها دون استخدام إنترنت.

ويوفر تطبيق "Guide Driver Guide Guide " معلومات مخصصة خاصة بالسيارة للهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي الخاص بقائد السيارة.

ويجرى تسجل الدخول باستخدام بيانات اعتماد (ConnectedDrive ) أو إنشاء حساب جديد و عن طريق إدخال رقم تعريف المركبة (VIN) الخاص بالسيارة، وبعد اكتمال تنزيل السيارة في التطبيق، يمكن استخدام التطبيق دون اتصال بالإنترنت.