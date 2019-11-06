166183 طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و11 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 2 سفينة حاويات و13 سفينة بضائع عامة وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1500 طن فوسفات و12347 طن يوريا و3083 طن رمل و379 طن أسمنت صب، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1398 طن حديد و2500 طن فول صويا و1000 طن قمح و4899 طن خشب و482 طن نواتج تقطير و24080 طن ذرة و2500 طن كسب صويا.‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 368 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1286 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166183 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 133027 طنا وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1227 طن قمح، في حين غادر 833 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46447 من البضائع العامة منها 71 سيارة نقل محملة بـ3392 طن قمح.