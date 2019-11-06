افتتح اليوم الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب شئون خدمة المجتمع وتنمية معرض الفنانة الدكتورة رحاب محمد عبد المنعم، المدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، بعنوان "رؤية تشكيلية جدارية مستوحاة من لحاء الأشجار"، الذي يضم 16 عملًا فنيًا عبارة عن مناظر طبيعية، وأعمال تجريدية.

واستخدمت "عبد المنعم" في أعمال معرضها مواد طبيعية من البيئة مثل لحاء الأشجار، وبعض قطع من الأخشاب، مع قطع من الخردة والمعادن والمواد البلاستيكية، والرمال في مزج وتوافق بين الخامات لتعبر عن رؤيتها التشكيلة الخاصة والمختلفة.

وشهد افتتاح المعرض الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.