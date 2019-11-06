تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة ورفع نواتج التطهير على ضفاف ترعة الشرارة بدمرو، وذلك تحت إشراف سعد حمودة، رئيس القرية، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية.

وأشرفت "ماضي" على إجراءات رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى، حيث تابع إبراهيم رجب الدسوقي، رئيس قرية الورق، بمتابعة إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة بالقرية، وذلك لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية.

وتفقدت أعمال إزالة تراكمات القمامة أول بأول بقرية سد خميس، وتوابعها تحت إشراف سعد عصمت عبداللا، رئيس القرية، ومتابعة أعمال النظافة بقرية أحمد سليمان وأبوراضي التابعتين للوحدة المحلية بالورق بمعدات الوحدة ورجال النظافة بالقرية، وذلك تحت إشراف إبراهيم الدسوقى، رئيس قرية الورق، ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامه بقرى القن والروضة تحت إشراف يوسف المحيص، رئيس قريه القن، وبلال غنيم، رئيس قرية الروضة، كما شددت على رفع تراكمات القمامة من قرية المشارقة التابعة للوحدة المحلية بتيدا وتسليك خفض المنسوب بها تحت اشراف إلهام الشاذلي، رئيس القرية، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.

وتابعت، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالمدينة وأعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة واستمرار رفع تراكمات القمامة بالشوارع الفرعية بالمدينة والطرق العامة ومساكن محمد علي الشيخ، وطريق السادات، والمقلب الوسيط، بحضورشريف هيكل، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، وعبده عبدالسلام، مدير إدارة النظافة والتنسيق الحضاري بالوحدة، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، سير العمل بمنظومة النظافة العامة بالقرى والتوابع بمراكز ومدن المحافظة وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.