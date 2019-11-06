قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

والتقى جونسون، الملكة البريطانية في قصر باكنجهام حيث طلب منها السماح بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر المقبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وفي كلمة ألقاها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لإطلاق الحملة الانتخابية رسميًا، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، حذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.

وتعهد جونسون، بأنَ الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات، سيتمثل بالمصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".

وقال جونسون: "انضموا إلينا، لننجز بريكست ولندفع هذه البلاد إلى الأمام، وهذا هو البديل للعام المقبل، اقضوا كل 2020 في مسرحية مرعبة لمزيد من التأرجح والتأخير... لأن حزب العمال سيقوم على طول هذه السنة بإجراء استفتاءين، واحد في اسكتلندا وآخر حول بريكست".