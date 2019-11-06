نظمت مجموعة "ذكريات مصنع سكر مدينة قوص" بمحافظة قنا، احتفالية لإطلاق مبادرة للتبرع لصالح مرضي السرطان بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر.

وتضمن الحفل تسليم جدراية "شفاء الأورمان" والتي نفذتها المجموعة ليتم وضعها في "حائط المستشفي" الخيري.

وأطلقت المجموعة التي تضم العاملين الذين بلغوا سن المعاش مبادرة للتبرع لصالح المستشفي لدعم المرحلة الثالثة المخصصة لإقامة أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.

وأقامت المجموعة حفلا بنادي العاملين بمصنع سكر قوص بحضور مدير المصنع والعاملين، للمساهمة في تشجيع باقي الموظفين والأهالي على مواصلة الدعم والتبرع.