تمكنت إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا حول قيام 3 مسجلين خطر بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم، وبتقنين الإجراءات تم ضبط كل من: "مؤمن. ع" 23 عاما ، سبق اتهامه في 7 قضايا، "أحمد. م" 23 عاما، سبق اتهامه في 6 قضايا، "محمود. ج" 32 عاما، سبق اتهامه في 17 قضية.

بمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بصحتها وبارتكابهم العديد من وقائع سرقة الدراجات البخارية، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة.