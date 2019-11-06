أعلنت قيادة المنطقة العسكرية المركزية الروسية، أنَّ الوحدات الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة للقاعدة 201 العسكرية الروسية أجرت مناورات حاكت فيها سيناريو إحباط محاولة الاستيلاء على معسكر خاص في طاجيكستان.

وذكر المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنَّ "الوحدات الفرعية لمكافحة الإرهاب نجحت خلال تدريبات في إحباط محاولات فرق تابعة للجماعات المسلحة غير الشرعية، بالإضافة إلى الاستيلاء على نقطة تفتيش ومستشفى عسكري".

وخضعت القوات والوسائل التابعة للوحدات الفرعية المشاركة في العملية، الأفراد والأسلحة والمعدات، لاختبار القدرة على استخدام وسائل خاصة لإزالة الألغام والكشف عن المواد الخطرة، وكذلك وسائل الاستطلاع والاتصال والمراقبة.

جدير بالذكر، أنَّ القاعدة 201 العسكرية الروسية في طاجيكستان تعد أكبر قاعدة للقوات البرية الروسية خارج روسيا، وتقع في مدينتي دوشنبيه وبوختار، وبموجب الاتفاقية الحكومية، تبقى القاعدة الروسية على الأراضي الطاجيكية حتى عام 2042.