أحبط رجال جمارك مطار الغردقة برئاسة سعيد كامل، محاولة سيدة تهريب كمية من الأدوية البشرية لعلاج السرطان داخل حقائبها، خلال وصولها على متن رحلة قادمة من تركيا.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم pc 620 القادمة من مطار صبيحة الدولي بتركيا اشتبه قسم تفتيش الركاب فى راكبة مصرية وبتمرير حقائبها على جهاز فحص الأفراد بأشعة "إكس راي" بمعرفة قسم الفحص بالأشعة، تم التأكد من حيازتها للأدوية المهربة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ..

وتم تشكيل لجنة جمركية من مأموري الجمرك بالتنسيق مع الأمن الجمركي لتفتيش حقائبها فتبين وجود ٣ عبوات لأدوية خاصة بعلاج السرطان مخبأة بين الملابس داخل حقائبها الشخصية.

وتم انتداب شرطية لتفتيشها ذاتيا فتبين وجود ٥٧ عبوة أخرى لعلاج السرطان مخبأة حول جسد الراكبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ وتحريز المضبوطات وذلك بناء على قرار رئيس جمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.