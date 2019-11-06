رئيس اتحاد العمال: بنسف التراب لتوفير مرتبات الموظفين

شدد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية دور العمال ومشاركتهم في تنفيذ المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة تحت توجيهات القيادة السياسية في كافة الأنشطة التنموية، فضلا عن أهمية سواعد الإنتاج في الدفاع عن مقدرات الوطن وأمنه.

وأكد المراغي في الإجتماع الموسع مع رؤساء الاتحادات المحلية وممثلي الشباب والمرأة بالمحافظات، اليوم الأربعاء، أنه لا مجال بيننا للمتكاسلين من النقابيين، مطالباً أعضاء الاتحادات المحلية بإعداد تقارير عن أنشطتهم تمهيداً لاختيار العناصر الفاعلة للترشح في الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، وكشف أن انتخابات المحليات يتمتع فيها العمال بنسبة ٥٠٪؜.

وأعلن عن تشكيل لجنة لمتابعة أنشطة الاتحادات المحلية بالمحافظات والتواصل مع اللجنة المالية ولجنة حصر الأصول بالاتحاد العام لعمال مصر، وذلك لتذليل كافة العقبات التي تواجههم في تنفيذ الأنشطة.

وتابع رئيس الاتحاد قائلا: "نسف التراب لتوفير مرتبات موظفي الاتحادات"، لافتا إلى أن اتحادات العمال بالمحافظات أقوى من المحليات والأحزاب، لأن لديهم القدرة على تقديم استجوابات تحت قبة البرلمان من خلال ممثليهم.