أعلنت حكومة قبرص إطلاق إجراءات سحب الجنسية من 26 شخصًا لاستغالهم إياها لحساباتهم، موضحة - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم - أن الخطوة جاءت بعدما كشفت تقارير لبعض وسائل الإعلام النقاب عن هويات لأشخاص مستفيدة من الجنسية المكتسبة، من بينهم أحد النخبة من كمبوديا وآخر ماليزي هارب من العدالة، واشارت الشبكة الأوروبية، إلى أن وزير الداخلية القبرصي، قسطنطين بيتريدس، لم يكشف عن جنسيات الأفراد المعنيين أو هوياتهم.

وكان التحقيق الصحفي الذي أجرته إحدى وسائل الإعلام ونُشر في شهر أكتوبر الماضي كشف عن أن أقارب أثرياء وحلفاء لرئيس وزراء قبرص، هون سين، حصلوا على جوازات سفر قبرصية سرية من أجل خطط تتعلق باستثمارات، ما دعا "نيقوسيا" فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الأمر وتداعياته.