قال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمي، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تهتم بهم ألمانيا لتحقيق النهضة المستدامة على أراضيها: "كانوا بيقولوا في وقت من الأوقات عايزين نزود التعداد بتاعنا لـ13 مليون شخص".

وأضاف "ياسين" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه ولمعالجة نقص تعداد السكان لجأت لفتح أبوابها للآجئين السوريين والأفغان ومواطني أفريقيا لملئ الفراغ السكاني، موضحا أن الرخاء الاقتصادي بالمجتمعات يتوقف على العمل الخاص بالمواطنين ومدى اعتمادهم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد خبير الطاقة العالمي، أن المانيا قد قررت إغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية بحلول عام 2022 وذلك بسبب الحادثة النووية الإشعاعية الكارثية التي وقعت بالمفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل للطاقة، مشيرا إلى أن ألمانيا تسعى حاليا لاستيراد الغاز أو استخدام طاقة الرياح لتوليد الكهرباء؛ حتى لجأوا أخيرا إلى استخدام طاقة الشمس لتوفير الكهرباء.