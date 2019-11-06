بحث وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، مع السفير المصري في الرياض أحمد فاروق محمد، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الإعلامي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، أن اللقاء شهد استعراض العلاقات التاريخية والممتدة بين السعودية ومصر.

جدير بالذكر أن السفير أحمد فاروق، قدم أوراق اعتماده إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نهاية أكتوبر الماضي، وسبق للسفير تولي منصب مساعد الوزير للشئون القانونية والمعاهدات الدولية، وقنصل مصر العام في نيويورك.

كان السفير فاروق نقل، خلال اللقاء، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أكتوبر الماضي، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين، كما أكد اعتزاز القاهرة بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال اللقاء، عن تقديره لـ"السيسي"، مؤكداً على حرص الرياض على التعاون الحثيث مع القاهرة في مختلف المسائل الثنائية، والقضايا الإقليمية والعربية محل الاهتمام المشترك.