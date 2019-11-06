قال المحلل السياسي الأردني، زكي الوشاح، إن منفذ عميلة الطعن في جرش التي أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص، من بينهم 4 سياح ورجلا أمن ومواطنان، يقطن في نطاق المنطقة التي نفذ فيها الحادث.

وأضاف الوشاح لـ"الوطن": "ما تداولته وسائل الإعلام الأردنية والبيانات الرسمية حتى الآن، أن منفذ العملية يبلغ 22 عام من مواليد 1997 ولا يحمل رقما وطنيا أردنيا، وأضحت الجهات الأمنية الأردنية أنه كان يتواجد في المدينة الأثرية بشكل معتاد ويعمل ببيع المياه في المنطقة".

وتابع: "أدانت لجنة السياحية والتراث في مجلس الأعيان حادثة الطعن التي تعرض لها عدد من السياح والمواطنين في مدينة جرش".

وأوضح: "أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالين هاتفين بوزير الخارجية السويسري أنياتسيو كاسيس ونائب وزير الخارجية المكسيكي جوليان فنتور، أكد لهما أن المملكة توفر كل الرعاية الصحية والعناية لمواطنيهما الذين أصيبوا في جريمة الطعن البشعة في جرش اليوم".

واختتم المحلل السياسي الأردني، حديثه لـ"الوطن": "زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي مصابي الاعتداء الذي وقع في محافظة جرش اليوم، واطمأن العيسوي على المصابين، الذين يرقدون على أسرة الشفاء في مستشفى جرش الحكومي، ومدينة الحسين الطبية".