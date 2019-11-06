وصل وفد برلماني أمريكي رفيع المستوى، برئاسة عضو مجلس النواب ريتشارد نيل، إلى العاصمة الكندية "أوتاوا"، اليوم، للقاء رئيس الوزراء جاستن ترودو للحديث عن طرق دفع عملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.

ومن المنتظر أن يلعب النائب دورًا رئيسيًا في التصديق على الاتفاقية الجديدة بين "الولايات المتحدة- المكسيك- كندا" في الكونجرس للموافقة القانونية النهائية.

وصدقت المكسيك فقط على الصفقة، وكندا ستتحرك فقط للأمام إذا قامت الولايات المتحدة بالخطوة الأولى، وكان نيل، ناقش مع ترودو - خلال اللقاء الذي عُقد صباح اليوم - أهمية المصادقة على الصفقة في البلدان الثلاثة.

ويواصل الديمقراطيون في الكونجرس مفاوضات مع إدارة ترامب على أمل تعزيز آليات إنفاذ الاتفاقية في المجالات الرئيسية مثل حماية العمال والبيئة، وتم التوقيع على الاتفاقية رسميًا من قبل قادة كندا والولايات المتحدة والمكسيك قبل عام تقريبا.

وفاز الديمقراطيون في وقت لاحق بأغلبية في مجلس النواب بالكونجرس، ويتحكمون في توقيت التصويت على التصديق، ومن المقرر أن يلتقي "نيل" وزيرة الخارجية الكندية "كريستيا فريلاند" في وقت لاحق اليوم.