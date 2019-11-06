الشرطة الهولندية تحقق في حادث مشبوه بمطار شيبهول

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم، أنها تحقق في "حادث مشبوه" على متن طائرة في مطار شيبهول في أمستردام، إلا أنها أكدت أن الركاب والطاقم بسلام، في حين أشار تلفزيون هولندي إلى عملية خطف محتمل، وجاء في تغريدة للشرطة العسكرية الملكية المسؤولة عن أمن المرافئ والمطارات أن "الركاب والطاقم سالمون وقد نزلوا من الطائرة"، مؤكدة أن "التحقيق مستمر" من دون تفاصيل إضافية.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها "تحقق في وضع مشبوه على متن طائرة في (مطار) شيبهول"، وأوردت قناة "نوش" التلفزيونية الهولندية أن الأمر يتعلق بعملية خطف محتمل للطائرة، من دون إعطاء أي مصدر لهذه المعلومات، موضحة أن قائد الطائرة والطاقم ضغطوا على جرس الإنذار بحصول عملية خطف، مشيرة إلى أن 27 راكبا كانوا على متن الطائرة.

وكانت وكالة الأنباء الهولندية أوردت أن المطار أعلن عن "وضع خطير يمكن أن يترك تأثيرا كبيرا على السكان".