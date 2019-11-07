ضبطت مباحث التموين بالجيزة، 960 كيلو لحو فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مطعم بمنطقة الدقي.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن معلومات وردت للمباحث تفيد بتخزين مطعم كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل الثلاجة، لاستخدامها وبيعها، لرواد المطعم، وتم استئذان النيابة العامة، وانطلقت مأمورية وداهمت المطعم.

وتحفظت القوات على اللحوم الفاسدة، وتم إخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وبدأت فى استجواب مدير المطعم والعاملين، ولا تزال التحقيقات مستمرة.