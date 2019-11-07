قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن بعض مستوردي السيارات استغلوا الأخبار الخاطئة التي نشرت عن الأسعار، وسوقوا لسيارات مختلفة، مؤكدا أن السيارات الكهربائية المطروحة مخصصة للكومباوندات فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، أن السيارات التي ستنتجها الوزارة سيتراوح سعرها بين 78 ألف جنيه لـ 125 ألف جنيه، وهي أسعار مبدأية لكن الأسعار الرسمية ستعلن مع بداية التصنيع في مصر.

وتابع أنه خلال أسبوعين سيصل مصر 200 سيارة للطرح في الأسواق، مشيرا إلى أن الدور المصري في هذا الموضوع مازال دورا بسيطا، لافتا إلى أن عملية التصنيع التي ترغب فيها الشركات ليست بسيطة حيث ترغب كل شركة بالعمل بكامل طاقتها في الأسواق والنزول بـ 100% من ثقلها، "العربية دي مفيهاش تقنية مصرية ولم تصنع في مصر بعد لكن بداية 2020 سيكون التصنيع بشكل كبير، ونقدر نوصل لـ 100% من تصنيع السيارة والعائق الوحيد هو البطارية".

وأشار إلى أن هذه السيارات لن تسير في الشوارع، وخلال 2020 سنعلن عن السيارات التي ستسير في الشوارع.