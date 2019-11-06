بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء باكستان، عمران خان، علاقات التعاون بين البلدين، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم، أن الجانبين ناقشا - خلال الاتصال - عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان رحب باتفاق الرياض حول اليمن، معتبرا الاتفاق خطوة مهمة ستقود نحو الحل السياسي والسلام والأمن في اليمن، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية "وام"، اليوم.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وقعت أمس الثلاثاء اتفاقا في العاصمة السعودية الثلاثاء لتقاسم السلطة في جنوب البلاد مع المجلس الانتقالي الجنوبي.