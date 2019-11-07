نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هيثم أحمد زكي وذلك عبر منشور شاركته من صفحة "عادل عزوز" عضو النقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر عزوز: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيليةوفاة النجم الشاب هيثم احمد زكى رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 34 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.