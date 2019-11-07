عُثر على الفنان الراحل هيثم أحمد زكي متوفيًا في منزله بكومبوند بيفرلي هيلز، بمنطقة السادس من أكتوبر.

وقال مصدر أمني أن أجهزة الأمن بالجيزة، إنه الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا تزال القوات تفحص البلاغ.

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أكد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 34 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.