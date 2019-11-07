وجّه الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، على التكريم الذي حصل عليه في المولد النبوي.

وأضاف عيسى لـ"الوطن" أنّ مصر قبلة العلماء والوسطية وأرض العروبة والإسلام، والعالم كله ينظر إلى مصر الخير، وما أتى لها داعيا للسلام إلا أكرمته، أما من يأتي بالشر أهلكته، والله أنقذ مصر من براثن الجماعات المتطرفة التي سعت لمواجهة التشدد على حساب الوسطية بفضل جهود الرئيس السيسي الذي واجههم مبكرا بتفويض من المصريين وكذلك دعمه لأصحاب الفكر الوسطي المستنير.

وهنأ رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف، داعيا المسلمين أن يستلهموا من سيرته العطرة حفظ الأوطان والدماء، وأن ينتبهوا للاتجاه الوطني في سيرة الرسول لبث روح السلام والسماحة والفهم الصحيح لنصوص الدين.