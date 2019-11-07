أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن اعتماده لحركة ترقيات العاملين بمختلف قطاعات وأقسام الجامعة والتي تشمل ترقية 16575 موظف للدرجة الوظيفية الأعلى بناء على الضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتنفيذاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 بشأن ترقية موظفي الدولة ممن أمضوا المدة القانونية المنصوص عليها للترقية.

وأوضح الجمال أن حركة الترقية الوظيفية تأتي ضمن محاور استراتيجية إدارة جامعة أسيوط، والساعية إلى التطوير المتواصل لجهازها الإداري وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتقدمه وتحسين أدائه في مختلف التخصصات، وهو يعد واحداً من أكبر وأكفأ الهياكل الإدارية على مستوى الجامعات المصرية.