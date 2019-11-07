طلب إحاطة عن مكسبات الطعم واللون: خطيرة على الصحة

تقدمت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بشأن خطورة مكسبات الطعم واللون على صحة المواطنين وضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك.

وقالت النائبة إنّ مكسبات اللون والطعم نكهات لا تصنع من مواد طبيعية ولا تستخلص من الفاكهة أو العصائر أو الخضراوات، ولا أي نباتات أو غذاء ولا من اللحوم أو الدواجن، لكنها تصنع من مركبات كيميائية في المعامل لتقدم نكهة تماثل النكهة الطبيعية.

وأوضحت رزق الله أنّه من الثابت علميا خطورة هذه المكسبات على الصحة خاصة للأطفال، حال استخدامها بنسب أكبر من الحدود الآمنة، لافتة إلى أنّ منظمة الصحة العالمية حذرت من أضرار الأغذية غير الصحية وبينها المعلبات، كونها تؤثر سلبا على الصحة العامة في المجتمع، إذ يضاف إلى هذه المعلبات العديد من المواد الكيميائية والحمضية مثل المواد الحافظة، لحفظ الطعام أطول فترة ممكنة، ومكسبات الطعم واللون لإعطائها مذاقا شهيا وشكلا جذابا.

ولفتت النائبة إلى أنّ الإضافات مثل مكسبات اللون والطعم، تُشكل خطورة على صحة الإنسان، إذا لم يتم اتباع القواعد والمعايير السليمة في استخدامها، والتي تعتبر أحد أهم مسببات تلوث الطعام، وتؤثر على حياة الإنسان.