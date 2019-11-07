ضبط عاطلين بحوزتهما 70 طربة حشيش بالإسكندرية

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين بمنطقة المنتزه، شرقًا، لإتجارهما في المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، ألقي القبض على المتهم وضبط بحوزته 69 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي.

وفي السياق ذاته، ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنتزه أول، القبض على آخر بحوزته طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي. وبمواجهتهما اعترفا المتهمان في التحقيقات بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.