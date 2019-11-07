يضطر الكثير من المواطنين إلى تعديل قطر وصلة عداد المياه عندما يقل ضغط المياه الخاص بالخط التابع له، ما يؤدي إلى ضعف المياه التي تؤثر على استعمال الأفراد، وتستعرض الوطن المستندات والإجراءات المطلوبة لتعديل قطر وصلة عداد المياه، وفق الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

المستندات المطلوبة لتعديل قطر وصلة أو عداد المياه

طلب بتعديل الوصلة موجه إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

يترك المنتفع رقم الهاتف الأرضي أو المحمول الخاص به.

آخر فاتورة استهلاك للمياه.

بيانات الاشتراك.

آخر قراءة للعداد المستبدل.

الإجراءات المطلوبة لتعديل قطر وصلة أو عداد مياه

يقدم العميل طلبا لتعديل قطر وصلة المياه.

يتجه لسداد قيمة المعاينة والملف ويجري الفني التابع للشركة معاينة فنية ويحدد المستلزمات المطلوبة.

إعداد المقايسة التقديرية وإخطار العميل للسداد.

يسدد العميل قيمة المقايسة ومقابل الربط وخلافه نقدا أو بالتقسيط، وتتحدد وفق اللائحة التجارية الموحده.

إصدار التصاريح اللازمة للحفر.

يصرف الفني المختص المهمات من المخازن.

يتجه الفنيون للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

ويتم بعد ذلك تعديل قطر وصلة المياه وتغيير العداد القديم بآخر.

يتم تنفيذ الخدمة بتعديل قطر وصلة المياه وتغيير العداد خلال 10 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.