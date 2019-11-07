تابع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، سير أعمال الجولة الأولى لانتخابات للاتحادات الطلابية، والتي يتنافس بها 976 طالبا وطالبة على عضوية 7 لجان بأنشطة الاتحاد الطلابي.

وأوضح عزيز أن، اليوم، سيتم الفرز وإعلان النتائج، مؤكداً أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين للانتخابات وعددهم 681 طالبا و295ى طالبة.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى ضرورة المشاركة بجدية في الانتخابات، في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، وإخضاع عملية الاختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمتهم وخدمة الأنشطة الطلابية.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه سوف تجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر الجاري، على أن تقام انتخابات أمناء اللجان يوم الثلاثاء، بينما تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه يوم الأربعاء 13 من نفس الشهر.