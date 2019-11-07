أحيا طلاب مدرسة مصطاي الثانوية المشتركة بإدارة قويسنا التعليمية، الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، بالابتهالات والتواشيح الدينية في طابور الصباح، بينما وزعت إدارة المدرسة الحلوى على الطلاب والعاملين بها، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال عبدالله مسلم مدير المدرسة إنّ أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة اعتادوا إحياء هذه الذكرى بأساليب مختلفة منذ بداية ربيع الأول، شهر مولد خيرة البرية، الرسول الكريم، سيدنا محمد بن عبد الله، خاتم الأنبياء، لافتا إلى أنّ كل رائد فصل من فصول المدرسة رشح عددا من الطلاب الموهوبين لإعدادهم لتقديم فقرات متنوعة في يوم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع مسلم أنّ ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة كبيرة لتذكير الطلاب بأخلاق النبي الكريمة والالتزام بها وتطبيقها في حياتنا اليومية، وتوعيتهم بأهداف الإسلام النبيلة، في بث روح المحبة والتسامح والاجتهاد وحب الأوطان، والحفاظ على ترابها بين أفراد المجتمع.