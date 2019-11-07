اختتمت مبادرة "مصر بكم أجمل" برنامجها الثالث والأخير، اليوم الخميس، بتدريب 40 شاباً من الجنسين من ذوي القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال، بمديرية القوي العاملة بمحافظة بالإسكندرية، للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوي العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

وسًلم وزير القوي العاملة، في ختام المبادرة شهادات اجتياز الشباب من الجنسين الدورة التدريبية لـ 40 متدربا، فضلا عن تسليم 25 عقد عمل في مختلف الشركات والمصانع بالإسكندرية، وتتراوح المرتبات من 1200 - 2500 جنيه، بالإضافة لتوجيه 15 متدربا لمشروعات ريادة الأعمال منهم 5 شباب بدأوا فعلا اتخاذ إجراءات تنفيذ مشروعتهم، كما كرّم بعض الشركات التي تعاونت في توفير فرص عمل إضافية لأصحاب الهمم.

وقالت عطيات سيد أبوزيد، مسؤول ملف المبادرة، إن البرنامج الثالث تناول محاضرات لإيضاح بعض المصطلحات المتعلقة بالعمل مثل: "تعريف عقد العمل، مفهوم العامل وصاحب العمل، الإجازات السنوية، المنح المقدمة من صاحب العمل للعامل، خصائص عقد العمل" فضلا عن محاضرات حول دور ريادة الأعمال نحو ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت أن اللجنة التنفيذية للمبادرة، قامت بزيارة ميدانية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، تناول التدريب التعريف بمبادئ السلامة والصحة المهنية والمخاطر التي يجب أن يتفادها العامل، وكيفية التغلب على أي حريق واستخدام طفايات الحريق ووسائل الإنقاذ، وتم عمل تطبيق عملي لاستخدام طفايات الحريق ووسائل الإنقاذ، واختتمت الزيارة بتفقد بعض الأقسام التي يستخرج منها المواد الخام للبتروكيمياويات.

رافق اللجنة المهندس محمد المصري استشاري السلامة والصحة المهنية لشركة سيدي كرير، والمهندس ياسر مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة.