نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو على صفحته الخاصة بموقع إنستجرام، لمشاركته في المباراة الودية بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم والذي ضم عدد من نجوم كرة القدم من أفريقيا ومن مصر مثل محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونادر السيد، والتي أقيمت بالمملكة المغربية.

وعلق الفنان محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلا: "شكرا جلالة الملك محمد السادس على دعوتنا الغالية لمشاركة الشعب المغربي الحبيب هذا العيد المسيرة الخضراء اللهم ديم الحُب والود بين شعوبنا جميعا".

وفي الساعات الأخيرة انتشرت صور لمحمد رمضان مع فريق كرة القدم المشارك بالاحتفال والذي يضم عدد من كبار لاعبي أفريقيا وظهر "رمضان" يرتدي قميص رقم 1، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه حارس المرمى نادر السيد.

وكانت المغرب احتفلت بتنظيم احتفالية خاصة للذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء وأقامت مباراة ودية بين نجوم أفريقيا ونجوم العالم.