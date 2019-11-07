تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، ورشة تدريبية عن "مهارات التحقيق الاستقصائي"، وتتناول جمع المعلومات من قواعد البيانات المفتوحة، ومهارات إجراء المقابلات الخاصة بالتقارير الاستقصائية، والتدقيق في المعلومات الصحفية.

وأوضح بيان للجنة التدريب اليوم أنّ الورشة تعقد لمدة 3 أيام في الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر المقبل في مركز التدريب بالنقابة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ويتولى التدريب الزميل هشام علام خبير الصحافة الاستقصائية.

وأوضحت اللجنة أنّ المشارك يسدد 100 جنيه بخزينة النقابة، ويبدأ تسجيل الأسماء اعتبارا من الإثنين 11 نوفمبر الحالي، على أن يحصل المشارك على شهادة معتمدة من النقابة.