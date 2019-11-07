عزل مدير إدارة ديرب نجم التعليمية ووقف مدير مدرسة عن العمل بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عزل مدير الإدارة التعليمية بديرب نجم من منصبه وعودته للعمل لديوان عام مديرية التربية والتعليم، وذلك للإهمال والتقصير في العمل وعدم متابعة سير انتظام اليوم الدراسي بالمدارس، وقرر تكليف سلوى السيد بدر وكيلة الإدارة بتسيير أعمال مدير الإدارة بصفة مؤقتة.

كما قرر المحافظ وقف مدير مدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين عن العمل، وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالديوان العام لعدم انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسبه الغياب بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة والتلاعب في سجل الحضور والانصراف، مما يخل بالانضباط داخل المدرسة ويضر بالعملية التعليمية، جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية وتلاحظ له عدم تواجد أعضاء هيئة التدريس بمقر عملهم، وانصرافهم قبل مواعيد العمل الرسمية، فضلاً عن ارتفاع نسب الغياب بين الطلاب مما يخل بانتظام اليوم الدراسي، ليقرر المحافظ إقالة مدير الإدارة التعليمية و إحالة مدير المدرسة للتحقيق وإيقافه عن العمل .

أكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت التعليمية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها ومتابعة نسب حضور التلاميذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.