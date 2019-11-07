أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن تنظيم قافلة طبية يومي السبت والأحد 9 ، 10 من نوفمبر الجاري بوحدة الندافين الصحية بمركز ومدينة الطود، جنوبي الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بشأن استمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، قال إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض في تخصصات الأطفال، الجراحة، النساء والتوليد، الأنف والأذن، العظام، الأسنان، الباطنة، والجلدية على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.