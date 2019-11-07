وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية في لبنان، المطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد، التقى رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، اليوم، في القصر الجمهوري في بعبدا، رئيس الجمهورية ميشال عون حسبما أفادت قناة "العربية".

وأكد الحريري بعد لقائه عون استكمال المشاورات، قائلاً في كلمة مقتضبة: "سنكمل المشاورات مع باقي الفرقاء، هذا الشيء الوحيد الذي أريد قوله".

وكانت الرئاسة أعلنت في وقت أن رئيس الجمهورية واصل اتصالاته تمهيدا لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

يأتي هذا اللقاء وسط أنباء متضاربة أفادت بالتوافق على فكرة تشكيل حكومة "تكنوسياسية" أي تضم أخصائيين وممثلين عن الأحزاب.