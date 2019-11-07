"نهضة مصر" تنظم برنامجا تدريبيا للمعلمين بالأزهر

في إطار تعاونها المثمر مع الأزهر الشريف وانطلاقًا من حرصها في المساهمة بتطوير العملية التعليمية، قامت مؤسسة "نهضة مصر" للنشر، بإطلاق مبادرة لتدريب المعلمين في الأزهر الشريف لرفع كفاءتهم ومساعدتهم في فهم وتدريس المناهج الجديدة المطورة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

استهدفت فعاليات البرنامج كوادر قطاع المعاهد الأزهرية من مدربي المعلمين في مراحل رياض الأطفال والصفوف الأولى الابتدائية، ليتم تدريبهم على مناهج اللغة العربية الجديدة.

شمل البرنامج مرحلتين استغرقت كل منهما 4 أيام قامت الشركة خلالها بتدريب 100 مدرب في مرحلة رياض الأطفال، و100 مدرب في مراحل الصفوف الأولى الابتدائية بإجمالي 200 مدرب أزهري، وقد حرصت نهضة مصر على تقديم التدريب لمدربي المعلمين حتى يصل هذا البرنامج التدريبي لأكبر عدد ممكن من المعلمين.

تمحورت المادة التدريبية، التي تم تطويرها من قبل مجموعة من مؤلفي المناهج الدراسية، على إيضاح فلسفة المناهج الجديدة وطرق التدريس الخاصة بها من أجل رفع كفاءة المعلمين وقدراتهم على إيصال المحتوى التعليمي الجديد إلى طلاب المدارس على أكمل وجه.

كما قام مؤلفو المناهج بالإجابة عن أسئلة المدربين حرصًا على سد الثغرات في العملية التعليمية لضمان فعاليتها في غرس المعلومة في أذهان الطلبة.

ومن جانبها، صرحت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر قائلة: "يأتي هذا البرنامج التدريبي ليكلل ثمار تعاوننا المشترك مع القطاع الأزهري في إطار حرصنا الدائم على تطوير الطالب والمعلم علميًّا وثقافيًّا وتربويًّا.. فهذا البرنامج يساعدنا على وضع حلقة وصل بين مؤلفي المناهج الدراسية والمعلمين من خلال تدريب القائمين على تدريبهم على إيضاح المناهج المطورة وإهدافها، بالإضافة إلى الإجابة عن كافة أسئلتهم لنضمن تلقي الطالب للمعلومة الدراسية بشكل وافٍ".

الجدير بالذكر، أن نهضة مصر للنشر تم اختيارها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل تأليف وتطوير المناهج الجديدة للغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، إلى جانب مناهج اللغة العربية والتربية الدينية للصف الدراسي الأول والثاني الابتدائي، بالإضافة إلى تأليف دليل المعلم لتدريس تلك المناهج الجديدة.