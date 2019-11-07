قررت المنتجة سارة الطباخ، تدشين صدقة جارية على روح الفنان هيثم أحمد زكي، وطلبت من متابعيها من الجمهور والفنانين التفاعل معها.

ونشرت "سارة" بوست عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، كتبت فيه: "أنا حاعمل صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكي.. مين يحب يشارك؟ نكون كلنا أخدنا ثوابها".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.