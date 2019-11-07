أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم، إغلاق المدارس الواقعة في شرقي البلاد، وذلك بسبب تلوث الهواء بصورة خطيرة، وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أن سوء نوعية الهواء أجبر الحكومة في باكستان على إغلاق المدارس في لاهور، عاصمة إقليم البنجاب شرق البلاد وموطن 11 مليون شخص، مضيفة أنه قد غيم ضباب دخاني كثيف فوق سماء لاهور، خصوصا بعد حرق المحاصيل على نطاق واسع في المناطق المحيطة بالإقليم، وهي ممارسة شائعة بين المزارعين الفقراء للتخلص من بقايا محاصيل الموسم الزراعي السابق.

ويعمد المزارعون - في العادة - إلى حرق بقايا النباتات الجافة لتجهيز الأرض للموسم الزراعي التالي، وبالإضافة إلى الدخان الناجم عن حرق بقايا المحاصيل الزراعية، يساهم الازدحام المروري والحرائق المفتوحة من أجل الطبخ والتدفئة وكذلك قطع الأشجار على مدى سنوات في تدني نوعية الهواء في المدينة، وبلغ مؤشر جودة الهواء في لاهور 114 نقطة، وهو مستوى خطير بحسب مؤشر معايير التلوث، خصوصا بالنسبة إلى الفئات الحساسة من الأعمار مثل الأطفال وكبار السن.