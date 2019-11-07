أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، أنه لا يقبل إهانة نائبة رئيس مركز ومدينة شربين، قائلا: "إنها من أنشط نواب المراكز، ولن أترك حقها، فإهانتها هي إهانة للمحافظة ككل".

وقال شاروبيم، في تصريح صحفي، إنه وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، متابعا: "لن أترك الأمر يمر مرور الكرام".

وكانت المهندسة هبة محمود حسن، نائب رئيس مركز شربين بمحافظة الدقهلية، خرجت على رأس حملة لتنفيذ قرار إزالة لحديد وتاندة لأحد المحلات ففي مدينة شربين، إلا أنها فوجئت بسيل من الشتائم، ومنعها من تنفيذ قرار الإزالة.

وأعلن المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، في بيان له، إدانته للتعدي على نائبة رئيس مركز ومدينة شربين، مؤكدا أن التعدي عليها هو اعتداء على كل سيدات الدقهلية ويعتبر تمييز ضدها كونها امرأة تؤدي عملها بالشارع، مطالبا بتدخل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية لحمايتها مما تتعرض له من اعتداءات وتهديدات.