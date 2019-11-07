أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم، القبض على قياديين اثنين في تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية أمنية شرق صلاح الدين، وقال مدير إعلام المديرية الرائد فراس الزبيدي - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية - إن "استخبارات اللواء الثالث في قوات الرد السريع ألقت القبض على قياديين اثنين في تنظيم "داعش" بطوزخورماتو"، مشيرا إلى أن "الملقى القبض عليهم بحوزتهم أسلحة وذخيرة".

وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني، أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن قضاء الحسينية، مما أسفر عن مقتله في الحال"، فيما أعلنت الشرطة العراقية اليوم عن إلقاء القبض على 10 متهمين بينهم إرهابيان اثنان في محافظة النجف الواقعة جنوب العاصمة بغداد، وقالت القيادة في الشرطة العراقية، إن شرطة النجف شنت عملية أمنية تمكنت خلالها من اعتقال 10 مطلوبين بينهم إرهابيان اثنان متهمان وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب في جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وفي حادث منفصل، أعلن مصدر أمني عراقي مقتل شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة في شمال محافظة صلاح الدين شمال العراق، مشيرا أن القوات الأمنية قامت فور وقوع هذا الحادث بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب والجثة إلى دائرة الطب الشرعي، كما قامت بتطويق المكان وفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث الذي لم تعلن أي جهة أو جماعة المسؤولية عنه.