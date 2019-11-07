قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة "أرامكو" هي شركة كبرى بمجال الطاقة البترولية ما يؤهلها لجذب أكبر عدد من المستثمرين في البورصة والاستثمار بها.

وأضاف "نافع"، خلال استضافته ببرنامج "مال وأعمال" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركة ستكون متاحة للسوق المصرية من أجل اجتذابها: "هنا هتيجي شطارة البورصة المصرية في اجتذاب هذه الأموال"، موضحا أن هناك مشروعات ضخمة ستنطلق خلال الفترة القليلة المقبلة؛ منها مشروع الدلتا للصلب لإنتاج 250 ألف طن من "خام البليت"؛ والذي كان ومن قبل يتم إنتاج 40 ألف طن فقط سنويا خلال العصور الماضية: "هيبدأ التشغيل الفعلي قبل آخر الشهر الجاري".

وأكد أن المرحلة الثانية ستتضمن توسعة إضافية من شأنها إنتاج 500 ألف طن سنويا: "هنبقى زودنا الطاقة الإنتاجية أكثر من 10 أضعاف، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتوقيع عقد مع شركة هولندية لإنتاج 10 الآف طن من المسبوكات مثل الصلب والزهر: "ده مطلوب في السوق المصري بشكل كبير، ويضاعف إنتاج الدلتا للصلب 10 أضعاف من هذا النوع من الإنتاج".

وتابع: "شركة الكوك تأخرت البنوك في تمويلها وعلشان منضيعش وقت بدأنا في تمويل ذاتي جزئي واعتماد فتحناه من قبل الشركة القابضة لتمويل البطارية الثالثة؛ واللي هيوصل تمويلها لـ125 مليون دولار".