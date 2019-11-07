تميمة فرعونية جديدة، كشفت عنها اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما "توتال مصر 2019"، التي ستنطلق، غدا وتستمر حتى 22 نوفمير الجاري، وهي التميمة التي ترمز للإله "تحوت"، إله الحكمة وسيد السحر عند المصريين القدماء، الذي تعود عبادته إلى عصر ما قبل الأسرات.

واعتادت مصر على اختيار تمائم تعود للعصر الفرعوني ويعبر عن الحضارة المصرية القديمة للبطولات العالمية والأفريقية التي تستضيفها أرض الكنانة، ففي عام 1997، استضافت مصر كأس العالم للشباب تحت 17 عاما، وجاءت التميمة عبارة عن مصري قديم يرتدي الزي الفرعوني ويسدد كرة قدم، أما في كأس العالم لليد عام 1999 كانت التميمة هي عبارة عن تمثال أبيس أبو قردان.

وفي بطولة الأمم الأفريقية 2006، التي استضافتها مصر، استخدمت اللجنة المنظمة تمساح النيل "كروكونايل" في التميمة الرسمية للبطولة مع إضفاء الطابع الفرعوني عليه، حيث ظهر التمساح باللون الأخضر في صدره علم مصر، وعلى رأسه تاج الملك مينا وأمامه كرة قدم بألوان علم مصر أيضًا.

وفي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، التي استضافتها مصر عام 2009، نالت تميمة البطولة التي أظهرت حيوان فرس النهر المعروف شعبيا بـ"سيد قشطة"، يرتدي قميصا يشبه العباءة بألوان علم مصر، وعلى رأسه أيضًا تاج الملك مينا، انتقادات عنيفة، بعدما جرى الإعلان عنها في حفل إجراء قرعة البطولة بمعبد الأقصر.

الانتقادات التي لاقتها تميمة البطولة دفعت المنظمين إلى عدم استخدام التميمة، ولم تنتشر بشكل كبير، واكتفوا بأحد الملصقات الدعائية الذي تضمن رأس أبوالهول وأمامه كرة قدم، فيما اختفت تميمة فرس النهر من الملاعب التي استضافت البطولة.

وفي كأس أفريقيا لليد 2016، التي استضافتها مصر، وقع الاختيار على تمثال فرعوني ممسك بكرة اليد كتميمة للبطولة، وأطلق عليها اسم "ميني"، وهو أشهر المدربين الرياضيين في العصور المصرية القديمة، بينما وقع الاختيار على "عين حورس" لتكون تميمة كاس العالم لشباب السلة 2017.

أما بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار التي استضافتها مصر في شهر يونيو الماضي، اختارت اللجنة المنظمة تميمة البطولة عبارة عن الملك توت عنخ آمون، مرتديًا طاقم منتخب مصر وواضعًا الكرة تحت إحدى قدميه.