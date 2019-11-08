قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، إنه تم التوجيه بعدم استخدام الرصاص الحي ومنع حتى رميه بالهواء أثناء المظاهرات.

وقال المحمداوي، في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "البعض من المندسين بين المتظاهرين تنكر بزي قوات الرد السريع، ووصلوا قرب المجمع الحكومي"، مطالبًا المتظاهرين بعدم الاقتراب من المقار الحكومية العراقية وعدم التعرض للممتلكات الخاصة.

ونفى قائد عمليات بغداد ما تم تداوله عن وجود مجزرة في السنك، مؤكدًا أن كل الكلام بشأن السنك عار عن الصحة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

ويشهد العراق احتجاجات بدأت في الأول من أكتوبر الماضي تتخللها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصاً، بحسب إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فيما اقترحت الحكومة العراقية إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعتبرونهم فاسدين وغير مؤهلين، وإعادة بناء كل النظام السياسي الذي أقيم بعد سقوط صدام حسين.