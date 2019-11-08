مستشار الرئيس اللبناني: "الوضع استثنائي ويتطلب معالجة استثنائية"

قال رفيق شلاله، مستشار الرئيس اللبناني، إن هناك مشاورات جارية مع الأطراف المعنية للوصول إلى تفاهم حول الشخصية التي ستتكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة: "الوضع في لبنان ظرف استثنائي يتطلب معالجة استثنائية".

وأضاف "شلاله"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "أخبار TEN" والمذاع على فضائية "TEN"، أن الكتل النيابية والكتل الحزبية اللبنانية لم تتخذ حتى الآن موقفا تجاه الشخص المعني برئاسة الحكومة المقبلة، موضحا أن هناك من يدعو لإنشاء حكومة تكنوقراط بدون السياسيين أو الحزبيين أو الأحزاب السياسية؛ وآخرين يرغبون بحكومة مطعمة بها تكنوقراط وممثلي أحزاب، وآخرين يطرحون بأن تكون الحكومة المقبلة بدون رئاسة سعد الحريري: "لم يتم توحيد المكونات السياسية الإلزامية لرئيس الوزراء المكلف".

وأكد أن لبنان بها نظام حكم ديمقراطي برلماني؛ والاحتجاجات في الشارع طالبت باستقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة تتبني المطالب التي طلبوها: "في لبنان نظام برلماني ودستور ولا يمكن الخروج عنه حتى لا نخرج عن النظام اللبناني ككل، وفي الدستور اللبناني الرئيس عليه أن يجري استشارات نيابية ملزمة مع النواب وهم من يسمون رئيس الوزارء المكلف"، مشيرا إلى أن الحراك بالشارع لا يلغي الأصول الدستورية وإلا فقد نكون دخلنا في فوضي وانقلاب على النظام المعتمد في لبنان: "يجب تشكيل الحكومة وفق الأصول الدستورية؛ وإلا لن يمكن مثولها أمام المجلس حتى تنال ثقته".