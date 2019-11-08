تمكنت مباحث السكك الحديدية بطنطا بمحافظة الغربية اليوم، من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه تاجرا خردة "شقيقان" تخصص في سرقة مهمات السكة الحديد، وبحوزتهما 600 كيلو من مهمات السكة الحديد، داخل مخزن أحدهما بعزبة كبيش التابعة لقسم ثان طنطا.

تلقى اللواء خالد موسى مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، بتوافر معلومات حول قيام " أ.ح.أ" 45 عاما، تاجرة خردة، وشقيقه "ع.ح.أ" 25 عاما، تاجر خردة، مقيمين بعزبة كبيش التابعة لقسم ثان طنطا، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص فى سرقة مهمات السكة الحديد.

ونجح رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، بعد استئذان النيابة العامة، مأمورية ضمت المقدم إبراهيم قحيف معاون مباحث السكة الحديد بطنطا، بإشراف العميد طلعت عبدالهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، وبالتنسيق مع مباحث قسم ثان طنطا، استهدفت المتهمين الاثنين، وتم ضبطهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما 600 كيلو مهمات سكة حديد مسروقة داخل مخزن المتهم الأول.

كما تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.