تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من ضبط صاحب مصنع غير مرخص متخصص في تقليد ماركات غذائية بقرية خرسيت بمركز طنطا، وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين عن القانون وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "و خ م م" 40 عاما، مقيم ثان طنطا، لإدارته مصنعا بدون ترخيص بناحية خرسيت مركز طنطا لإدارته مصنعا بدون ترخيص لتصنيع المسلي وزيوت الطعام مقلدا العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات الكبرى.

كما ضبط 2 طن زيت طعام ومسلى فاسدة عبارة عن طن مسلى صناعي تقليد ماركة شهيرة وطن زيت طعام تقليد نفس الماركة ويظهر عليها علامات الفساد فيما ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة و3 آلاف عبوة فارغة واستيكرات لعلامات تجارية كبرى والماكينات والأدوات المستخدمة في التصنيع والتعبئة.

كما تم التحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.