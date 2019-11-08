شهدت قرية محلة أبوعلي بمركز المحلة الكبرى، صباح اليوم، واقعة إصابة فتاة فى نهايه العقد الثاني من عمرها بكدمات وكسور وسحجات إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزل عائلتها نتيجة اختلال توازنها وتم نقل الفتاة فى حاله صحية خطرة بسيارة إسعاف بمستشفى المحلة العام.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإصابة الفتاة "نورا .ا.ا" 19 عاما، مقيم بقرية محلة أبوعلي بمركز المحلة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بمنزل عائلتها.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود، والنقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وتبين تعرض الفتاة لإصابات كسور وسحجات وكدمات فى أماكن متفرقة من جسدها وتم نقل المصابة الى طوارئ مستشفى المحلة لإسعافها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .