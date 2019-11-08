صور.. فرقة "أناكوندا" تبهر جمهور مهرجان كينيا المسرحي

أبهرت فرقة "أناكوندا" المسرحية التابعة لمؤسسة "س" للثقافة والإبداع الجمهور الكيني، مساء أمس، أثناء تقديمها لعرض القيد المسرحي ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي على خشبة مسرح نيروبي القومي.

وأبدى الجمهور إعجابه الشديد بالموسيقى والرقص الصعيدي والحدوته التراثية التي قدمتها الفرقة، خاصة أنها تعرفهم على العادات والتقاليد في جنوب مصر، مؤكدين أنهم لم يستمتعوا إلا من خلال العروض المصرية.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المؤسسة، في بيان، إن الجمهور الكيني لأول مرة منذ بداية المهرجان يقبل على مشاهدة العروض والانتظار حتى انتهائها رغم تأخير وقت العروض المصرية، مضيفاً أنه فوجئ ببعض الشباب الكيني يرقصون بالعصي كما فعل أبطال المسرحية.