انهيار منزلين من 3 طوابق في المحلة دون خسائر بالأرواح

عاجل |إنهيار منزلين من 3 طوابق بسبب تصدعات بالمحلة دون خسائر بالأرواح

شهدت منطقة صندفا التابعة لحي ثان المحلة بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، انهيار منزلين سكنيين يتكونان من 3 طوابق بشكل مفاجئ نتيجة تصدعات وشروخات لحقت بالجدران بشارع الخضراوي وهو ما أثار حالة من الرعب والفزع الشديدين على وجوه العشرات من الأسرة خشية تعرض حياتهم لخطر الموت.

وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع منزلين بشكل مفاجئ بمنطقة صندفا بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة ورئيس حي ثان والدكتور محمود شحاته عضو مجلس النوات للانتقال إلى مكان الحادث والوقوف على تطورات انهيار المنزلين.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار منزلين بشكل مفاجئ بسبب تصدعات وشروخات بالطوابق الأولي وتم إخلاؤهما من السكان حفاظا على أرواحهم.

كما تم فرض كردون أمني حول المنزلين والبدء فى حصر كل المباني المتضررة من جراء الانهيار المفاجئ فى الوقت الحالي دون وقوع خسائر فى الأرواح.

فى المقابل أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى المحاسب منير أبوالخير وكيل التضامن والشؤون الاجتماعية، ببحث مشكلات المواطنين الناجين من انهيار المنزلين وصرف إعانات فورية لهم.

كما شدد محافظ الغربية على ضرورة تشكيل لجنة لفحص المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية مع القاطنين بها والتنبيه بأخطارها خلال المرحلة المقبلة.